Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Neue Informationen über die 2018 erzielten Gewinne nach Steuern in den einzelnen Sparten hätten ein jährliches durchschnittliches Wachstum von 5 bis 6 Prozent seit 2016 offenbart, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet auch weiterhin mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-07-04/13:09

ISIN: GB0007099541