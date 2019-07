Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Air France-KLM vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Trotz wohl gestiegener Treibstoffkosten sollte die Fluggesellschaft ein höheres operatives Ergebnis (Ebit) ausweisen können, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollten die Durchschnittserlöse zudem - anders als bei Wettbewerbern - nicht gefallen sein, dürfte das Ballast von der Aktie nehmen. Eine mögliche Wiederholung im dritten Quartal wäre wiederum der Startschuss für das Papier, um sich dann deutlich vom Wettbewerb abzusetzen./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 17:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-04/13:18

ISIN: FR0000031122