Es war spannend bis zum Schluss: Nach einer sechswöchigen Online-Abstimmung auf www.deutschlands-pflegeprofis.de freuen sich 29 Pflegekräfte, -teams und Azubis über ihren Sieg. Die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner arbeiten in allen Bereichen der professionellen Pflege, ob Klinik oder Heim.



"Wir freuen uns mit allen Siegern und gratulieren ganz herzlich zu ihrem Erfolg", sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. "Die Auswahl haben diejenigen getroffen, die es besonders gut wissen müssen: Patienten, Pflegebedürftige, Angehörige, Kollegen und Freunde." Insgesamt hat der Wettbewerb 35.000 Menschen ermuntert, den mehr als 1.000 nominierten Pflegeprofis durch ihre Stimme öffentlich "Danke" zu sagen.



"Ich bin begeistert, wie viele mitgemacht und so ihre Wertschätzung für die wichtige Arbeit der professionellen Pflegekräfte gezeigt haben", freut sich Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung und Schirmherr des Wettbewerbs. "Ich bin schon gespannt darauf, die Preisträgerinnen und Preisträger beim 'Fest der Pflegeprofis' im Berliner Reichstagsgebäude persönlich kennenzulernen."



Zunächst stehen jedoch die regionalen Preisverleihungen an, die bei den Gewinnerinnen und Gewinnern vor Ort stattfinden. (Gesonderte Presseeinladungen für die einzelnen Termine folgen.) Ab dem 15. August startet der Wettbewerb in die zweite Runde: Bis zum 30. September werden per Online-Abstimmung die Bundessieger gewählt. Sie erhalten je 2.000 Euro Preisgeld. Die Zweitplatzierten erhalten 1.000 Euro, die Dritten 500 Euro.



Die Landessiegerinnen und -sieger sind: Ausgezeichnet wurden examinierte Pflegekräfte. Auszubildende konnten in einer eigenen Kategorie ebenfalls nominiert werden.



Baden-Württemberg



- Team der Intensivstation A4



Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital



- Ronja Kratky und Kolleginnen (Kategorie Azubi)



MB 42 Kinderorthopädie, Klinikum Stuttgart - Olgahospital



Bayern



- Team Rosengarten



Rohesche Altenheim-Stiftung, Kleinwallstadt



- Ann-Sophie Schmidt (Kategorie Azubi)



Klinik Hallerwiese, Nürnberg



Berlin



- Pflegeteam der pneumologischen und infektiologischen Intensivstation 144i Intensivpflege CC12,



Charité - Universitätsmedizin Berlin



- Szabolcs Fodor (Kategorie Azubi)



Alloheim Senioren-Residenz "Polimar"



Brandenburg



- Janine Orsin



ASB-Pflegeheim 'Haus zum Spreewald', Lübbenau



- Carolin Schulz-Neumann (Kategorie Azubi)



KMG Seniorenheim Dosseblick, Neustadt (Dosse)



Bremen



- Team der Kinderklinik Bremen Mitte Station 4



Prof. Hess Kinderklinik



Hamburg



- Pflegeteam der Leukämiestation/C5A



Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf



- Torsten Kruppa (Kategorie Azubi)



Pflegen & Wohnen Holstenhof



Hessen



- Team 3C der Kinderklinik



Sana Klinikum Offenbach (Main)



- Lukas Dieter (Kategorie Azubi)



Sana Klinikum Offenbach (Main)



Mecklenburg-Vorpommern



- Pflegeteam der Gerontopsychiatrie, St. L2b



Sana HANSE-Klinikum Wismar



Niedersachsen



- Manuel Strohdeicher



Sana Klinikum Hameln-Pyrmont



- Sarah Bockemann (Kategorie Azubi)



Evangelisches Krankenhaus Oldenburg



Nordrhein-Westfalen



- Pflegeteam der Station NIPS



Neonatologie, Universitätsklinikum Bonn



- Amelie Beckmann (Kategorie Azubi)



Sankt Josef-Hospital, Xanten



Rheinland-Pfalz



- Christine Goßlau



Kemperhof, Koblenz



- Leonie Kern (Kategorie Azubi)



Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein



Saarland



- Team der Intensivstation



CaritasKlinikum Saarbrücken - St. Theresia



- Marvin Hey-Bernd (Kategorie Azubi)



Marienhaus Klinikum Saarlouis



Sachsen



- Team der Station Neurologie



Lausitzer Seenland Klinikum, Hoyerswerda



- Melissa Steinhof und Nora Schindler (Kategorie Azubi)



Sana Kliniken Leipziger Land, Borna



Sachsen-Anhalt



- Team der Intensivstation



MediClin Herzzentrum Coswig



- Lisa Barthelmann (Kategorie Azubi)



Pflegedienst Schleinitz, 'Haus Vergissmeinnicht', Bad Dürrenberg



Schleswig-Holstein



- Christina Grahl



AMEOS Pflege Neustadt in Holstein



- Christine Harms (Kategorie Azubi)



Intensivpflege Baulig, Krempe



Thüringen



- Team der Station E120 neonatologische Intensivstation & Intermediate Care



Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Jena



- Alida Kunert (Kategorie Azubi)



MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg



Hintergrund



Für ihren täglichen Einsatz und ihr persönliches Engagement verdienen die 1,2 Millionen Pflegeprofis in Deutschland neben guten Arbeitsbedingungen und einer fairen Vergütung vor allem auch Wertschätzung. Deshalb veranstaltet der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) in diesem Jahr zum zweiten Mal den Online-Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" (www.deutschlands-pflegeprofis.de). "Pflegerinnen und Pfleger tragen wesentlich dazu bei, Deutschlands Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt zu machen", so PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther.



