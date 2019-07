Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts020/04.07.2019/13:00) - Expertiserocks wurde ausgezeichnet: Unter den Top-Experten, die regelmäßig vom Erfolg-Magazin präsentiert werden, befindet sich der Dropshipping-Experte Fabian Siegler von Expertiserocks. Außerdem teilt er sich das aktuelle Titelbild mit Megastar Dieter Bohlen. Experte Fabian Siegler stieg bereits in jungen Jahren in den Onlinehandel ein und ist heute Ansprechpartner Nummer 1, wenn es um das Thema Dropshipping geht. In seiner Dropshipping University berät er angehende Dropshipper zu ihrem Business. Das gilt für internationales Dropshipping genauso wie für EU-Dropshipping. Die Experten von Expertiserocks geben ihr Wissen gerne weiter, um damit angehenden Dropshippern den Weg ins Business zu erleichtern. Als Mentoren für neue Dropshipper bieten Siegler und sein Team außerdem Privatcoachings in ihrer Wahlheimat Mallorca an. Denn Dropshipping ist ein ortsunabhängiges Business. Keine Lagerhallen, keine eigene Retourenadresse. Wer sich mit Dropshipping selbstständig macht und Erfolg hat, der hat die Qual der Wahl, was den Wohnort angeht. Mit der Auszeichnung des "Top-Experten für Dropshipping" für Fabian Siegler und sein Team erkennt das Erfolg-Magazin die harte Arbeit und den sichtbaren Erfolg des Unternehmers an. Mehr Informationen über Fabian Siegler, sein Spezialgebiet das Dropshipping und das Team dahinter finden sich auf dem YouTube-Kanal oder auf der Website von Expertiserocks. (Ende) Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: expertise.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190704020

July 04, 2019