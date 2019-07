Tesla-Chef Elon Musk hat Lidar zuletzt als "Schnapsidee" bezeichnet. Die Kunden des französischen Autozulieferers sind da offenbar anderer Meinung.

Der französische Autozulieferer Valeo kommt mit seiner laser-basierten Fahrassistenz-Technologie "Lidar" bei seinen Kunden an. Der Konzern habe Aufträge über insgesamt 500 Millionen Euro eingeheimst, sagte der für den Bereich zuständige Valeo-Manager Marc Vrecko in einem am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Interview.

"Diese Bestellungen über 500 Millionen Euro von führenden globalen Autokonzernen werden wahrscheinlich wiederkehrende Einnahmen zwischen einer und 1,5 Milliarden Euro bedeuten", erklärte ...

