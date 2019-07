Rosenheim (Champions-Trader) Der vorläufige "Waffenstillstand" zwischen den beiden Supermächten USA und China im Zollkrieg löste an den Aktienmärkten wahre Begeisterungsstürme aus. Zum Start in den Juli stürmten Dax & Co. auf neue Jahreshochs und ließen dabei markante Widerstandszonen hinter sich. Der neuerliche Rallye-Schub kommt aus saisonaler Sicht allerdings...

Den vollständigen Artikel lesen ...