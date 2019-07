Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank von 8,50 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Aus operativer Sicht deute sich eine Fortsetzung des von niedrigen Zinsen geprägten Umfelds an, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Commerzbank gehöre zu den am stärksten vom Zinsniveau abhängigen Geldhäusern. Nach den jüngsten Kursverlusten werde die Aktie mit einem erheblichen Bewertungsabschlag zur Branche gehandelt. Sollte das Geldhaus seine Strategie erfolgreich umsetzen, sei ein moderater Rückgang dieses Abschlags gerechtfertigt./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 12:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 13:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001