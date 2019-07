Gammelfleisch in Gelatine, gepanschtes Olivenöl, Pestizid-Erdbeeren mit Biosiegel: Noch nie gab es so viel Betrug mit Lebensmitteln. Ein Milliardengeschäft für die Mafia - und eine Bankrotterklärung der Behörden.

Wo soll er nur anfangen? Vielleicht beim Tintenfisch-Schwindel. Da gerät Chris Vansteenkiste fast ins Schwärmen. Ein paar Jahr her, aber immer noch irre. Vansteenkiste schüttelt den Kopf über die Dreistigkeit. Betrüger hatten damals gefrorene, aber schlecht gekühlte und als Tierfutter gedachte Oktopusse mit Chemikalien so lange bearbeitet, bis diese wieder top aussahen - und anschließend auf dem Markt als fangfrische Delikatesse verkauft. Oder die Sache mit dem gefälschten Parmaschinken. Den pestizidverseuchten, aber als Bio deklarierten Tiefkühl-Erdbeeren aus der Türkei. Oder gerade erst das Olivenöl-Extrakt, das sich als eingefärbtes Sojaöl entpuppte - wurde bis vor Kurzem noch Hektoliterweise in deutsche Läden geliefert, bis ihnen Vansteenkiste und seine Kollegen nach Jahren auf die Schliche kamen.

Für den Ermittler, der etwas erschöpft vor einem Pappbecherkaffee in der Lobby des Den Haager Europol-Hauptquartieres, einer schwarz-gefliesten, hoch-gesicherten, tief-verschachtelten Superpolizeibehörde sitzt, ist das Alltag. Der Mann leitet die sogenannten Opson-Operationen, mit denen Europol und Interpol der Lebensmittel-Mafia das Handwerk legen wollen.

Getürktes, gepanschtes, irreführend deklariertes Essen ist das neue Big Business der organisierten Kriminalität. Vor acht Jahren als Zusammenschluss von zehn Ländern gegründet, nehmen heute 78 Staaten an Opson-Missionen teil. Wurden damals gerade einmal 2645 Tonnen gefälschte Lebensmittel beschlagnahmt, waren es im vergangenen Jahr gut 16.000 Tonnen, zuzüglich 33 Millionen Liter Getränke. Weltweit. Neuer Rekord. Mal wieder. Fast 70.000 Checks haben die Beamten im vergangenen Jahr durchgeführt, Produkte im Wert von 100 Millionen Euro beschlagnahmt, 672 Personen festgenommen. Zahlen, die das Ausmaß eines Problems abstecken, das bislang kaum jemand so richtig angeht: weder die Politik noch die Lebensmittel-Konzerne, schon gar nicht die Verbraucher.

Natürlich nehmen viele Notiz von Skandalen wie der Pferdefleischlasagne aus Rumänien und Fipronil-Eiern aus Niedersachsen. Aber für die meisten sind das Einzelfälle. Sie sehen nicht das System hinter Vansteenkistes Ekelanekdoten. Ein System, das wächst. Weil es durch industrialisierte Landwirtschaft, Onlinehandel, vernetzte Märkte und nicht vernetze Behörden befördert wird. Weil dieses Chaos von der organisierten Kriminalität genutzt wird: den chinesischen Triaden, der italienischen Camorra, der russischen Mafia. Und weil es durch fantastische Gewinnversprechen und lächerlich niedrige Strafandrohungen noch befeuert wird. Denn natürlich bleibt es lukrativer, Kokain oder Meth in den Umlauf zu bringen als eine Dose gefälschtes Parma-Tomatenmark für einen Euro - aber Drogenhandel steht eben auch ungleich stärker im Fokus der Behörden. Hinzu kommt der größere Markt. Nicht jeder Deutsche, Italiener oder Franzose ist ein Junkie - aber eben fast alle mögen Tomatensoße.

861 Milliarden Euro werden in diesem Jahr in Europa mit Lebensmitteln umgesetzt, in Supermärkten, Kantinen, Michelin-besternten Restaurants. 1140 Euro pro Kopf. Jährliches Wachstum: 2,3 Prozent. Schon Mitte der 2020er-Jahre könnte die Billionenschwelle geknackt werden, 320 Kilogramm Lebensmittel verbraucht dann jeder Europäer im Schnitt pro Jahr. Und selbst wenn davon nur ein Promilleanteil gefälscht, gepimpt oder mit manipuliertem Haltbarkeitsdatum unterwegs ist, bleibt es ein riesiges Geschäft. Und genau das ist das Problem. Denn wer Ermittler Vansteenkiste in Den Haag zuhört, den Lebensmittel-Managern in Deutschland, Behördenprüfern und den Politikern in Brüssel, der lernt: Nie war das Problem mit Fake Food größer. Weil es wohl nie leichter war, daraus Kapital zu schlagen.

Es ist paradox: Während Ernährung für Millionen Deutsche längst zum Statussymbol geworden ist, immer mehr Hochglanzmagazine die neue Lust am Kochen feiern, Biomärkte in den vegetarischen und veganen Szenekiezen der Metropolen fast zu Kirchen des neuen, gesunden, nachhaltigen Genusses werden, während das Essen also einen so hohen Stellenwert in dieser so übersatten Gesellschaft einnimmt wie nie zuvor, wollen viele es auf der anderen Seite anscheinend lieber nicht so genau wissen.Food Fraud nennen Experten die kriminelle Manipulation von Lebensmitteln. Sie verstehen darunter vielerlei: die Umverpackung minderwertiger Lebensmittel als hochwertige Markenware, etwa wenn billige Robusta- als teure Arabica-Kaffeebohnen verkauft werden. Die falsche Auszeichnung geschützter regionaler Bezeichnungen, wie etwa Champagner, der gar nicht aus der Champagne stammt. Den tatsächlichen Betrug, wenn etwa billiger Farmlachs plötzlich als Hochseefisch durchgeht. Und schließlich die Wiedervermarktung eigentlich ungenießbarer Lebensmittel, bei denen die Kühlkette unterbrochen wurde oder die Haltbarkeit überschritten ist.

Lebensmittel-Schwarzmarkt im Internet

Bis vor ein paar Jahren kannte man derlei allenfalls aus China, wo infolge gepanschten Milchpulvers 2008 Hunderttausende Babys erkrankten und mindestens sechs starben. Doch China, so dachten viele, ist ein Entwicklungsland, mit Behördenwillkür und ungeregelten Prozessen, weit weg von deutscher Nahrungsmittelgründlichkeit.

Wie naiv.

Tatsächlich kaufen auch hiesige Produzenten ihre Zutaten längst überall auf der Welt, sind oft zig Erzeuger, Verarbeiter, Exporteure, Zwischen-, Groß- und Einzelhändler beteiligt, bis die Ware beim Kunden landet. Ein globales Dickicht, das kaum noch zu durchdringen ist, das selbst Spezialisten inzwischen an und über ihre Grenzen bringt - und das eine verstörende Frage aufwirft: Wie sicher sind unsere Lebensmittel?

Inspektor Zufall

Für Unbefugte "Zutritt verboten" steht an der Tür zur Lagerhalle, die Sabine Pluskat öffnet. Dahinter ist es kalt, und es riecht nach Fisch. Arbeiter in weißen Thermoanzügen surren mit Elektrostaplern durch die Halle. Auch Pluskat hat ihre Schutzkleidung angelegt, blaue Stulpen über die Schuhe gezogen, ein Haarnetz übergestreift. Routine für die Expertin des Kontrollzentrums Perishable Center am Frankfurter Flughafen. Jeden Tag sind Pluskat und ihre 24 Kollegen in den Lagerhallen unterwegs, um jene Lebensmittel unter die Lupe zu nehmen, die hier per Luftfracht aus Nicht-EU-Ländern landen. Palettenweise Styroporkartons mit frischem Fisch sind darunter, Geflügel und Fleisch, geschnittene Kräuter, Erdbeeren, Drachenfrüchte und Okraschoten.

Meist handelt es sich um leicht verderbliche Ware, deren Seetransport nach Europa zu lange dauern würde. Insgesamt gut 42.000 Tonnen zum "menschlichen Verzehr bestimmte" Lebensmittel wurden hier 2018 abgefertigt. 258 Tonnen davon wurden von Pluskat und ihren Kollegen beanstandet, knapp 68 Tonnen direkt aus dem Verkehr gezogen. Teils passten die mitgeschickten Papiere nicht ...

