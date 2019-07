Moorgate Benchmarks ("Moorgate"), ein unabhängiger Dienstleister für die Indexbranche, ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") als Administrator von Referenzwerten im Rahmen der europäischen Referenzwerte-Verordnung ("BMR", European Benchmarks Regulation) zugelassen worden. Der BMR-Status von Moorgate unterstreicht die hohen Standards des Unternehmens in der Referenzwerte-Administration sowie die Qualität, Zuverlässigkeit und Integrität seiner Referenzwerte-Dienstleistungen.

Referenzwerte sind ein wichtiger Bestandteil des Investmentbereichs. Sie ermöglichen eine unabhängige Bewertung der Leistung von Investmentmanagern und liegen der Entwicklung handelbarer Anlageprodukte zugrunde, die den Anlegern Zugang zu einer Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, Themen und Strategien für Anlagen ermöglichen.

Mit der Zulassung der FCA kann Moorgate weiterhin erstklassige Indexdienste in ganz Europa anbieten auch nach Inkrafttreten der Verordnung am 1. Januar 2020, wenn die Referenzwerte eines nicht zugelassen Indexanbieters in Europa nicht mehr verwendet werden dürfen. Moorgate kann damit zudem weiterhin Dienstleistungen anbieten, mit denen Indexanbieter aus Staaten außerhalb der EU den Zugang zu den europäischen Finanzmärkten behalten können. Sollte das Vereinigte Königreich die EU verlassen, wird Moorgate Dienstleistungen anbieten können, die es Indexanbietern aus der EU und Drittstaaten ermöglichen, den Zugang zu den britischen Finanzmärkten beizubehalten.

Gareth Parker, Chief Indexing Officer von Moorgate, sagte: "Unsere Zulassung als Administrator für Referenzwerte resultiert aus der bereits vorhandenen Governance und monatelanger detaillierter Projektarbeit. Das BMR-Team von Moorgate kann sich nun darauf konzentrieren, unsere Kunden aus Drittstaaten bei der Anerkennung zu unterstützen bzw. dabei zu helfen, dass sie eigene Zulassungen erhalten."

Tobias Sproehnle, Chief Executive Officer von Moorgate, sagte: "Die europäische Referenzwerte-Verordnung ist die wichtigste Rechtsvorschrift für die Indexbranche und stellt einen weltweiten Exzellenzstandard für die Bereitstellung von Indexdienstleistungen dar. Die Zulassung als Administrator für Referenzwerte der FCA ist ein wichtiger Schritt für Moorgate und wir sind sehr stolz darauf, diesen Meilenstein erreicht zu haben."

Über Moorgate

Moorgate Benchmarks nutzt seine langjährige Erfahrung, um Kunden beim Aufbau passiver Managementstrategien, der Bildung, Einführung und Berechnung von Indizes, Planung und Implementierung von Index-Governance-Systemen und Erfüllung ihrer aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu unterstützen. Wir bieten Expertise und Erfahrung basierend auf den profunden Kenntnissen der weltweit besten Indexanbieter, jedoch ohne von unseren Kunden laufende vermögensbasierte Gebühren zu verlangen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

