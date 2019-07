Das schwedische Unternehmen will mit dem Börsengang die weitere Expansion finanzieren. Druck kommt dabei vor allem von Anteilseigner Investor AB.

Der schwedische Finanzinvestor EQT erwägt Insidern zufolge einen Börsengang in Stockholm und Zürich, um die weitere Expansion zu finanzieren. Eine Doppelnotierung an den Aktienmärkten der schwedischen Hauptstadt und der Schweizer Finanzmetropole, in der EQT eine zweite Firmenzentrale hat, sei denkbar, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. EQT wolle sich ähnlich aufstellen wie die Private-Equity-Gesellschaft Partners Group.

Druck, das Unternehmen an die Börse zu bringen, kommt vom Anteilseigner Investor AB. Die Investmentgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...