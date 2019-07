ROUNDUP: Finanzinvestoren bieten 3,4 Milliarden Euro für Osram - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Der Lichtkonzern Osram steht nach monatelangen Verhandlungen voraussichtlich vor der Übernahme durch Finanzinvestoren. Die Private-Equity-Häuser Bain und Carlyle wollen den kriselnden Konzern für rund 3,4 Milliarden Euro unter ihre Fittiche nehmen. Den Anteilseignern bieten sie seit Mittwochabend offiziell 35 Euro je Aktie. Bei Osram soll jetzt alles ganz schnell gehen. Der Aufsichtsrat treffe sich am späten Donnerstagnachmittag, um über die Offerte zu beraten und zu beschließen, erfuhr die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX aus informierten Kreisen.

Verkauf von Unipers Frankreich-Geschäft an tschechische EPH perfekt

DÜSSELDORF - Nach monatelangen Verhandlungen hat der Energiekonzern Uniper den Verkauf seines Frankreich-Geschäfts an die tschechische Holding EPH des Milliardärs Daniel Kretinsky perfekt gemacht. Der Vertrag sei unterzeichnet worden, die nötigen Freigaben für die Transaktion lägen vor, teilte Uniper am Donnerstag in Düsseldorf mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die Gespräche hatten vergangenen Dezember begonnen, nachdem Uniper das Geschäft auf den Prüfstand gestellt hatte. Anlass war ein zuvor verkündeter Plan von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für einen Kohleausstieg bis 2021.

ROUNDUP 2: Kein Rechtsmissbrauch - Umwelthilfe darf weiter abmahnen und klagen

Ein vom Kfz-Gewerbe unterstützter Autohändler aus dem Raum Stuttgart hatte versucht, der DUH vor den höchsten Zivilrichtern Profitabsichten und unzulässige Querfinanzierungen nachzuweisen.

Wacker Neuson-Großaktionäre verkaufen Aktien für 20 Euro je Stück

MÜNCHEN - Großaktionäre des Baumaschinenhersteller Wacker Neuson haben sich in einer Privatplatzierung von rund 3,8 Millionen Aktien getrennt. Der Preis lag bei 20,00 Euro je Aktie, wie der SDax -Konzern am Donnerstagmorgen in München mitteilte. Die Transaktion der Mitglieder des Aktienkonsortiums der Familien Wacker und Neunteufel wurde bereits am Mittwochabend angekündigt.

Weitere Meldungen

-Störung bei Facebook, Instagram und Whatsapp weitestgehend behoben

-ROUNDUP: Tarifeinigung für Angestellte bei privaten und öffentlichen Banken

-Urteil gegen Kündigungsklausel in LBS-Bausparverträgen rechtskräftig

-Kretschmann fordert mehr Tempo vom Bund bei Umbau der Autoindustrie

-ROUNDUP: Vorerst keine Fahrverbote in Mainz - Umwelthilfe will prüfen

-ROUNDUP: Scheuer will auch bei Dürre Versorgung am Rhein sicherstellen

-Supermärkte wachsen in Deutschland schneller als Discounter°

