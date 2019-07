Einen Überblick über den inhaltlichen Rahmen und die nächsten Schritte der Kohleausstiegsgesetzgebung hat das Bundeswirtschaftsministerium jetzt in Berlin vorgelegt. Die Empfehlungen der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" von Anfang 2019 werden demnach kontinuierlich umgesetzt.Die Eckpunkte zum Strukturwandel in den Kohleregionen hat das Bundeskabinett bereits am 22. Mai 2019 verabschiedet. Nun soll das Kohleausstiegsgesetz folgen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat für dieses Gesetz jetzt einen ersten inhaltlichen Rahmen sowie Pläne für die nächsten Schritte veröffentlicht. ...

