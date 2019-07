Die Erholungsbemühungen der ProSiebenSat.1-Aktie haben im Juni einen Dämpfer erhalten. Am 26. Juni setzte der Kurs bis auf 13,28 Euro zurück, nachdem Ende Mai noch ein Hoch bei 16,00 Euro markiert wurde. In den letzten Tagen konnte sich das Papier immerhin wieder bis auf 13,85 Euro nach oben arbeiten. Das Chartbild hat sich durch den Rücksetzer sichtlich eingetrübt. Der Kurs verläuft unterhalb der 50-Tagelinie (EMA50) und der Supertrend zeigt eine bärische Marktphase an. Aus charttechnischer Sicht ... (Alexander Hirschler)

