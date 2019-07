E.ON ist seit geraumer Zeit auch im Bereich Smart Home aktiv: Während zunächst einzelne Geräte für das vernetzte Zuhause neben dem Strom- und Erdgasangebot hinzu gemietet werden konnten, bietet der Energieversorger seit 2018 auch ein eigenes Angebot an Smart Home-Geräten. Diese können miteinander kombiniert werden - und sollen vor allem Energie einsparen. Dass es auch eine Nummer größer geht, das will E.ON nun in Krefeld unter Beweis stellen. Verbrauch soll bis zu 35 Prozent sinken E.ON und Real ... (Achim Graf)

