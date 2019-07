Den "BuildMyCar"-Button drücken und fertig ist die E/E-Architektur. So einfach ist es in der Realität natürlich nicht. Dennoch generiert der nachfolgend beschriebene Prozess ähnlich einem Fahrzeug-Konfigurator aus mehr als tausend Features eine erste Fahrzeugdefinition. Verschiedene Elemente einer internen Datenbank lassen sich hierbei nämlich zu einer initialen E/E-Architektur zusammenschmieden. Dank einer durchgängigen Tool-Unterstützung ist eine Ausleitung von Spezifikationen und technischen Lieferantenanfrage-Unterlagen zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung möglich. Dies gibt den Entwicklern eine hilfreiche Toolkette an die Hand.

Historie der E/E-Architekturentwicklung

In den letzten Jahren hat die Komplexität der Elektronik stetig zugenommen. Vor der Einführung von Bussystemen bestand das Bordnetz im Wesentlichen aus dem Leitungssatz, der die elektrischen Komponenten miteinander verband. Die Einführung von CAN erforderte die Entwicklung einer Kommunikationsmatrix. Zu dem elektrischen Bordnetz kam jetzt noch ein elektronisches Bordnetz hinzu. Features gewannen immer mehr an Bedeutung und ein immer höherer Softwareanteil erlaubte es, diese auf verschiedenen Steuergeräten zu verorten. Seit geraumer Zeit erhöhen die Themen funktionale Sicherheit und Cyber Security zusätzlich den Komplexitätsgrad der Bordnetze, was nunmehr eine gesamtheitliche E/E-Architekturentwicklung erfordert, um alle Anforderungen gleichermaßen zu berücksichtigen.

Parallel entwickelte sich über den selben Zeitraum die Toolkette zur Unterstützung der Entwicklung nur sehr langsam fort. Anfangs schrieben die Entwickler die Spezifikationen von Steuergeräten und Software zumeist in MS Word, mittlerweile sind immerhin spezielle Tools für das Anforderungsmanagement verfügbar. Die Pflege der Stückliste mit den benötigten elektrischen und elektronischen Komponenten erfolgte zu Beginn in MS Excel, seit geraumer Zeit in PDM-Systemen (Produktdatenmanagement, PDM). Alle diese Dokumente sind aber unabhängig voneinander, das heißt Änderungen an einem Dokument sind in allen anderen Dokumenten händisch nachzuziehen. Da Änderungen während der Entwicklung aber die Regel sind, bedeutet dies einen hohen Zeitaufwand, verbunden mit einer hohen Fehleranfälligkeit.

E/E-Architekturentwicklung 4.0

Mit der Einführung von Preevision ist nun eine durchgängige und konsistente Entwicklung auf einer gemeinsamen Datenbank möglich. Neben der einheitlichen Datenbank lässt sich das Tool an Kundenbedürfnisse anpassen. EDAG BFFT Electronics will das nutzen, um über eigene Metriken und eigene Tools einen durchgängigen E/E-Architekturentwicklungsprozess zu etablieren. Bei den wesentlichen Erweiterungen handelt es sich einerseits um "Eddna" für die Fahrzeugdefinition und Pflege der Feature-Datenbank und andererseits um "Edbom" für die Pflege der Bauteil-Datenbank. Außerdem kommen Import-Metriken zur Eingabe von Features, Requirements und Bordnetzdaten sowie Report-Metriken zum Erzeugen der Fahrzeugspezifikation ...

