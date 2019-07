Satelliten zur Erdbeobachtung erlauben spannende Einblicke in die globale Wirtschaftsentwicklung: Ein Besuch in Berlin, von wo das Start-up Planet die weltweit größte Satellitenflotte steuert.

Morgens halb elf in Berlin, an einem sonnigen Donnerstag, drängeln sich auf dem Kurfürstendamm Touristen, Mütter mit Kinderwagen, Hipster auf E-Scootern. Auch wenn es niemand von ihnen ahnt: Sie werden beobachtet.

In 500 Kilometer Höhe zieht ein Satellit vorbei und macht ein Foto. Gleich um die Ecke, in einem Glasbau, sitzt Will Marshall in einem Konferenzraum, der den Namen der britischen Astronautin Helen Sharman trägt. Der blonde 40-Jährige, helles Sakko, goldener Pin in Raumschiff-Form am Revers, bräuchte jetzt nur ein paar Klicks, um sich das Satellitenbild auf den Schirm zu laden.

Marshall ist Mitgründer und Chef des US-Unternehmens Planet, dem führenden Anbieter von Satellitenbildern. Und die Büroetage in Berlin ist das, was die Bodenstation in Houston für die Nasa ist: seine Schaltzentrale. Von hier aus steuert Planet 150 Satelliten - die größte Flotte der Welt. Dutzende Entwickler arbeiten an der Software, die die Konstellation steuert, und an der Onlineplattform, auf der Kunden die Satellitenbilder einsehen können.

Im Kontrollraum selbst ist niemand - das meiste läuft automatisch. Drei Bildschirme zeigen auf einer Weltkarte die Flugroute des Satelliten-Schwarms: Wie ein riesiger Scanner fährt er im All die Erde ab. Das Foto, das Berlin-Charlottenburg zeigt - Häuserblocks, Straßen, Parks -, ist eines von einer Million, die Planet Tag für Tag knipst. "Wir scannen jeden Tag die gesamte Welt", sagt Marshall.Planet, gegründet 2010 in San Francisco, ist eines der erfolgreichsten Unternehmen auf dem Gebiet der Erdbeobachtung. Das Berliner Büro haben sich die Kalifornier 2015 mit dem Kauf des deutschen Satellitenbetreibers RapidEye gesichert. Gut 400 Kunden greifen auf die Plattform zu, etwa die Nasa, Airbus und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Niemand liefert so viele aktuelle Bilder. Man kann sich sogar in die Zeit zurückklicken - "wie Google Earth mit Zeitleiste", sagt Marshall.

Hightech im Schuhkarton

Es ist ein boomendes Geschäft: Dutzende junge Raumfahrtunternehmen ...

