Bern - Alle reden heute über das Klima - auch die Schweizer Industrie: Seit Jahren schon reduziere sie ihre Emissionen, hiess es an einem Mediengespräch am Donnerstag in Bern. Die Industrie sei Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. An dem Mediengespräch legten Vertreter der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, der chemisch-pharmazeutischen Industrie sowie der Zementindustrie...

Den vollständigen Artikel lesen ...