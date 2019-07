(shareribs.com) Trenton 04.07.2019 - Die beiden US-Ostküstenstaaten New York und New Jersey sind bei der Legalisierung von Cannabis zuletzt kein Stück weiter gekommen. In New Jersey könnte es nun wenigstens zu einer Entkriminalisierung kommen. Kürzlich hat Illinois recht eindrücklich gezeigt, dass die Legalisierung von Cannabis in den USA nicht über Volksabstimmungen möglich ist, sondern auch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...