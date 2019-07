Mainz (ots) -



Familienchaos statt entspannter Ferien? In "Ein Sommer auf Mykonos" muss Jana (Valerie Huber) endlich ihre Beziehung zu ihren Eltern klären und sich ihre Unabhängigkeit erkämpfen. Seit Montag, 1. Juli 2019, entsteht die "Herzkino"-Komödie auf Mykonos und Paros. Neben Valerie Huber sind in weiteren Rollen Daniel Rodic, Ann-Kathrin Kramer, Nina Kronjäger, Michael Fitz und andere zu sehen. Regie führt Jophi Ries nach dem Drehbuch von Thomas Kirdorf.



Für Hundetrainerin Jana entpuppt sich der vermeintliche Mutter-Tochter-Urlaub auf Mykonos zu einer echten Überraschung: Mutter Susanne (Ann-Kathrin Kramer) hat in Griechenland ein Treffen mit Janas leiblichem Vater Jens (Michael Fitz) arrangiert. Schon seit Jahren hat Jana keinerlei Kontakt mehr zu ihm und legte auch keinen Wert darauf. Doch weil Susanne vor zwei Monaten ihren Job verloren hat, will sie nun Jens dazu verpflichten, für Janas Medizinstudium aufzukommen - und das alles ohne das Wissen ihrer Tochter. Dabei ist es für Jana undenkbar, Jens' Geld anzunehmen. Während des Aufenthalts auf der Insel brechen bei ihr und ihren Eltern viele alte Wunden wieder auf. Zum Glück steht der mitfühlende Nikos (Daniel Rodic) Jana zur Seite.



"Ein Sommer auf Mykonos" wird im Auftrag des ZDF von der Ariane Krampe Film GmbH (Produzentin: Ariane Krampe) produziert. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Rita Nasser. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 26. Juli 2019. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



