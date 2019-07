Mainz (ots) -



"Der Westwall" erzählt die Geschichte einer Grenze: Der 90-minütige Dokumentarfilm am 21. Juli, ab 20:15 Uhr berichtet von einem der größten Bauwerke der Nationalsozialisten, seiner Entstehung, seiner Funktion im Zweiten Weltkrieg und seiner landschaftsprägenden Funktion bis heute. Inzwischen ist er zum grünen Band geworden.



Der Westwall ist eine Legende: Mehr als 600 Kilometer zog er sich vom südlichen Oberrhein durch die Eifel bis zum Niederrhein. Eine befestigte Grenze zur Vorbereitung eines Krieges in einer Zeit, in der der Nationalismus seine schlimmste Ausprägung hatte. Mit 22.000 Bunkern entlang des Oberrheins, durch die Wälder von Pfalz und Eifel, mit MG-Nestern im Pfälzerwald, Panzergräben und Mauern durch die Eifel.



Bilder vom Bau



Der Film zeigt bisher nicht gesendete Originalaufnahmen vom Bau des Westwalls aus den Jahren 1936 bis 1940. Rund eine halbe Million Menschen waren an diesem Bau beteiligt, er hat die ganze Region geprägt. Aber auch vom Ende des Krieges sind Bilder zu sehen. An der "Siegfried Line", wie der Westwall damals genannt wurde, erlebten die Amerikaner die verlustreichste Schlacht ihrer Geschichte.



Zeitzeugen



Menschen, die dabei waren, stammen aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, aber auch aus dem angrenzenden Elsass, aus Luxemburg und Belgien. Sie erzählen, wie sie den Westwall erlebt haben. Darunter der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Ingenieure und Historiker ordnen die Hintergründe ein.



Das grüne Band



Schließlich sind Luftaufnahmen des Westwalls heute zu sehen, von Basel bis Kleve. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben die einstige Grenze als grünes Band. Dieses lädt ein, daran entlang zu wandern und sich seine Geschichte zu vergegenwärtigen. Der preisgekrönte Autor Manfred Ladwig hat mit "Der Westwall - Die Geschichte einer Grenze" eine spannende Dokumentation geschaffen.



