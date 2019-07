Cembra Money Bank platziert eine Additional Tier-1-Anleihe im Umfang von CHF 150 Millionen zu einem Zinssatz von 2.5%

Zürich - Cembra Money Bank AG hat heute eine Additional Tier-1 ewige Anleihe (AT1-Anleihe) im Umfang von CHF 150 Millionen zu einem Zinssatz von 2.5% platziert. Der Ausgabepreis beträgt CHF 100.00 und die Liberierung erfolgt am 15. Juli 2019. Standard and Poor's bewertet die Anleihe mit BB. Sie wird an der SIX Stock Exchange gehandelt werden.

Die AT1-Anleihe stellt die dritte Kapitalmarkttransaktion der Cembra Money Bank nach der Ankündigung der Übernahme der cashgate AG am 1. Juli 2019 dar. Seitdem platzierte Cembra ausserdem 4% des Aktienkapitals und eine Wandelanleihe über CHF 250 Millionen. Die Erlöse aus diesen Transaktionen dienen der Refinanzierung der Übernahme der cashgate AG und weiteren allgemeinen Unternehmenszwecken.

Pascal Perritaz, Chief Financial Officer, sagte: ?"Wir sind sehr zufrieden mit den Platzierungen in den letzten Tagen. Unsere ausgewogene und diversifizierte Finanzierung erhält uns die finanzielle Flexibilität für weiteres profitables Wachstum."