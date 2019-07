Die Universität Magdeburg erhält eine Millionenförderung für die Entwicklung des Großraums Magdeburg zu einer Modellregion für intelligente Mobilität. Dazu gehören vier Teilprojekte. Größter Empfänger ist ein Wissenschaftlerteam, das autonom fahrende elektrische Lastenfahrräder entwickelt.Die Universität Magdeburg hat am Mittwoch die Zusage für eine Millionenförderung vom Minister für Landesentwicklung und Verkehr in Sachsen-Anhalt, Thomas Webel, erhalten. Damit sollen Wissenschaftler der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in den kommenden drei Jahren daran arbeiten, den Großraum Magdeburg ...

