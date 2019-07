IWF-Chefin Christine Lagarde soll Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden - dabei ist die Französin in der Geldpolitik unerfahren. Ein Pro und Contra zu der Frage, ob Lagarde trotzdem die richtige Wahl ist.

Ist Christine Lagarde die richtige EZB-Chefin? Nein!

Malte Fischer

Nun also Madame Lagarde. Im November wird die ehemalige französische Finanzministerin und derzeitige Chefin des Internationalen Währungsfonds an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) rücken. Im Brüsseler Personalpoker war ihr Name in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören, doch wurde sie vor allem für die EU-Kommissionspräsidentschaft genannt. Stattdessen wird sie nun Nachfolgerin des Italieners Mario Draghi.

Allein schon die Beliebigkeit, mit der die Spitzenjobs in der EU personell herumgereicht werden, macht deutlich, dass es bei den Besetzungen nicht um fachliche Qualifikation, sondern um Nationalitätenproporz und Macht geht. Die wichtigste Macht ist die über das Geld. Hier hat sich Frankreichs Machiavellismus (mal wieder) gegenüber Deutschlands Euro-Devotionalismus durchgesetzt.

Lagarde ist Teil der globalistischen Machtelite, die die wichtigsten internationalen Institutionen kontrolliert und diese als politische Verfügungsmasse betrachtet, die man Tortenstücken gleich untereinander aufteilen kann. Gestern das Finanzministerium, morgen der Währungsfonds, übermorgen die Zentralbank. Lagarde verkörpert damit schon biografisch die Verwischung finanz-, währungs- und geldpolitischer Zuständigkeiten. Damit steht sie für das, was Ökonomen fiskalische Dominanz nennen, die Subordination der Geldpolitik unter die Finanzierungswünsche der Regierungen. Daher kann es nicht verwundern, dass sich die hochverschuldeten Länder im Süden der Eurozone und deren Gläubiger ...

