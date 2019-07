Die Wirecard-Aktie präsentiert sich seit Ende Juni wieder in leicht ansteigender Form, allerdings halten sich die Kursveränderungen noch in Grenzen. Der Aufwärtstrend, der Ende März nach einem Tief bei 91,81 Euro eingesetzt hat, wurde in den letzten Wochen zur Seite hin verlassen. Nun verläuft die Aktie in einem engen Seitwärtstrend, der auf der Oberseite bis knapp 156 Euro und auf der Unterseite bis etwa 145 Euro reicht. Das Chartbild ist neutral einzuschätzen. Der Kurs verläuft zwar oberhalb der ... (Alexander Hirschler)

