OSRAM unterstützt ein von Bain Capital und The Carlyle Group angekündigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro je Aktie DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot OSRAM unterstützt ein von Bain Capital und The Carlyle Group angekündigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro je Aktie 04.07.2019 / 22:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nach ausführlichen Gesprächen hat ein Bieterkonsortium von Bain Capital und The Carlyle Group dem Vorstand und Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG (Osram) ein rechtlich bindendes Transaktionsangebot für eine öffentliche Übernahme für alle ausstehenden Aktien der OSRAM Licht AG unterbreitet. Mit einem Angebotspreis von 35,00 Euro je Osram-Aktie haben Bain Capital und The Carlyle Group ein aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat attraktives Angebot vorgelegt. Das Angebot entspricht einer Prämie von etwa 21 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Das Angebot bewertet Osram mit einem Eigenkapitalwert von rund 3,4 Milliarden Euro und einen Unternehmenswert von rund 4 Milliarden Euro. Bain Capital und The Carlyle Group sehen eine Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent, weitere marktübliche Bedingungen sowie eine Annahmefrist bis Anfang September vor. Die Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien im Besitz der Osram Licht AG. Nach sorgfältiger Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und Aufsichtsrat von Osram zu der Einschätzung gelangt, dass es im besten Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und weiteren Stakeholder von Osram liegt, das Angebot von Bain Capital und The Carlyle Group zu unterstützen. Der Vorstand hat daher beschlossen, auf die bestehenden Stillhalte-Vereinbarungen mit Bain Capital und The Carlyle Group zu verzichten. Osram, Bain Capital und The Carlyle Group haben heute auch eine Investorenvereinbarung unterzeichnet. In der Vereinbarung bekennen sich die Parteien zur bestehenden Unternehmensstrategie von Osram. Bain Capital und The Carlyle Group sichern zu, die Transformation des Unternehmens strategisch und finanziell zu unterstützen und eng mit dem heutigen Vorstand von Osram zusammenzuarbeiten. Außerdem geben sie umfangreiche Schutzzusagen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Standorte von Osram. Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) von Luz (C-BC) Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die gemeinschaftlich von Fonds der Investmentgesellschaften Bain Capital Private Equity und The Carlyle Group kontrolliert wird, nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand und Aufsichtsrat von Osram davon aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden. Kontakt: Juliana Baron Leiter Investor Relations OSRAM Licht AG Investor Relations Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München, Deutschland Tel. +49 89 6213-3030 mailto:j.baron@osram.com www.osram.com 04.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OSRAM Licht AG Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München Deutschland Telefon: +49 89 6213-0 Fax: +49 89 6213-3629 E-Mail: ir@osram.com Internet: www.osram-group.com ISIN: DE000LED4000 WKN: LED400 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 836627 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 836627 04.07.2019 CET/CEST ISIN DE000LED4000 AXC0232 2019-07-04/22:23