Unzufriedenheit, Frust oder doch nur Montagsblues? Es gibt so einige Gründe, die Menschen bewegen, sich für eine berufliche Neuorientierung zu entscheiden. Wann Sie über einen Jobwechsel nachdenken und was Sie dabei beachten sollten.Man ist nahe 40, hat Haus, Familie und den perfekten Job. Dann fragen sich plötzlich viele: "War?s das schon?" "War das wirklich schon alles?" Man beginnt Frustration in sich zu spüren, die mit fehlender Herausforderung und nahender Langeweile einhergeht. An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...