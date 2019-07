Die Scheidung von Amazon-Chef Jeff und MacKenzie Bezos ist nahezu abgeschlossen. Mit der endgültigen Trennung gehen auch Amazon-Aktien in Milliardenhöhe in den Besitz von MacKenzie Bezos über. Sie wird damit zur drittreichsten Frau der Welt.Noch diese Woche dürfte ein milliardenschweres Amazon-Aktienpaket in neue Hände übergehen. Die im Januar verkündete Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Ehefrau MacKenzie Bezos dürfte in Kürze rechtskräftig werden. Das Paar hatten nach 25 Ehejahren ...

