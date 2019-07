"Allgemeine Zeitung" zum Niedrigwasser-Aktionsplan.

"Aufgrund des Klimawandels muss in Zukunft häufiger mit Wetterextremen gerechnet werden, egal ob es Hoch- oder Niedrigwasser ist. Der "Acht-Punkte-Plan" des Bundesverkehrsministeriums ist ein erster Schritt, der das Problem immerhin anerkennt. Das ist gut so, denn der Transport auf dem Wasser ist ökologisch und ökonomisch in vielen Fällen sinnvoller, als weiteren Verkehr auf die ohnehin überlasteten Straßen oder die von Infrastrukturproblemen geprägten Schienen zu verlagern. Bessere Informationen, höhere Lagerkapazitäten oder die Vertiefung von Fahrrinnen und langfristig die Entwicklung von niedrigwassertauglichen Schiffstypen zählen zu den Lösungen, die allerdings nicht kurzfristig umsetzbar sind. Das sollte aber kein Grund sein, nicht sofort etwas zu tun."/yyzz/DP/he

