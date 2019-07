"Mittelbayerische Zeitung" zu Wahlen/Griechenland:

"Die vorgezogenen Neuwahlen in Griechenland am Sonntag werden wohl zu einer Art Strafaktion gegen die regierende Syriza unter Premier Alexis Tsipras. Denn die Mittelschicht, die unter den Steuern und den hohen Sozialversicherungsabgaben leidet, ist von der Politik der Linken enttäuscht. Deshalb führt die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia mit etwa zehn Prozentpunkten in allen Umfragen. Die Frustration ist verständlich. Tsipras war 2015 damit angetreten, den großen "Schmerz" der Sparpolitik für Griechenland zu beenden. Dass er dieses Versprechen angesichts der Verschuldung des Staates nicht einhalten kann, war - nüchtern betrachtet - aber damals schon klar."/yyzz/DP/he

