Der Großteil der Deutschen Verbraucher zahlt Konsumkredite vertragsmäßig zurück. Gleichzeitig sank die Zahl der neu abgeschlossenen Kredite.

Die Zahlungsmoral der Verbraucher in Deutschland ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden 97,9 Prozent der Konsumentenkredite vertragsgemäß zurückgezahlt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten "Kreditkompass" der Auskunftei Schufa hervorgeht. Es war den Angaben zufolge ein leichter Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...