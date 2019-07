=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 08:00 KR/LG Electronics Inc, Pre-Earnings Guidance 2Q, Seoul 09:00 PL/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Westbalkan- Gipfel, 15:00 PK mit den Ministerpräsidenten aus Polen, Bulgarien und Nordmazedonien, Posen 09:00 EU/Kommission, Antrittsbesuch bei der neuen finnischen Ratspräsidentschaft, 10:30 gemeinsame PK von Ministerpräsident Rinne und Kommissionspräsident Juncker, Helsinki 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und die Institute IMK, DIW sowie FÖS, Vorstellung des Gutachtes für eine sozialverträgliche Ausgestaltung einer CO2-Bepreisung, Berlin 10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, HV, Lehrte 10:30 DE/Osram Licht AG, Pressecall zum Übernahmeangebot durch Bain Capital und Carlyle (13:00 Uhr Analystencall) 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV, Landau 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +165.000 gg Vm zuvor: +75.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,22% gg Vm ===

