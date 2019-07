Cosmo Pharmaceuticals veröffentlicht Video der GI Genius Demonstration an der Konferenz Image 2019

Video-Aufzeichnung einer KI-unterstützten Live-Koloskopie mit GI Genius

Dublin - 5. Juli 2019 - Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN), ein führendes Spezialpharmaunternehmen im Bereich ausgewählter gastrointestinaler Erkrankungen und Endoskopie, gab heute bekannt, dass sie auf ihrer Website eine Videodemonstration ihres Gerätes GI Genius, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, veröffentlicht hat. Die Demonstration erfolgte während der Image 2019, einer der renommiertesten Konferenzen für Endoskopie. Das Video war bisher nur für die Teilnehmer der Konferenz, die vom 13. bis 15. Juni im Humanitas Hospital in Mailand, Italien, stattfand, zugänglich.

GI Genius ist ein neues KI-gestütztes Endoskopie-Gerät, das Endoskopikern einen virtuellen zweiten Beobachter zur Verfügung stellt, der sie bei endoskopischen Untersuchungen unterstützt. Studien haben gezeigt, dass ein zweiter Beobachter die Erkennungsrate von Polypen erhöhen kann (1,2,3,4). GI Genius nutzt das KI-unterstützte Prinzip deep learning, um Endoskopikern das Erkennen von Polypen zu erleichtern. Cosmo's Partner Medtronic hält die weltweiten Rechte zur Vermarktung von GI Genius. GI Genius ist CE-gekennzeichnet und jetzt in Europa erhältlich; Cosmo führt eine Zulassungsstudie in den USA durch, um die Zulassung des Produkts bei der US-amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA zu unterstützen.

Erstmals wurden während der Image 2019 live Koloskopien mit GI Genius durchgeführt, und zwar von Prof. Michael Wallace, Gastroenterologe an der Mayo Clinic Jacksonville, Florida, Prof. Alessandro Repici, Leiter der Gastroenterologie am Humanitas-Krankenhaus in Rozzano (Mailand) und Prof. Cesare Hassan, Gastroenterologe am Krankenhaus Regina Margherita (Rom). Diese Koloskopien wurden während der Veranstaltung für ein breites globales Publikum von Endoskopie-Profis übertragen, die an der Veranstaltung teilnahmen. Eine Aufzeichnung des Videos wurde später in einem sozialen Netzwerk geteilt und hat seitdem bereits über 225.000 Zugriffe erhalten.

"Wir sind dankbar für das Interesse, das die Endoskopie-Community an GI Genius gezeigt hat", sagte Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo Pharmaceuticals. "Um dieses Material allen Interessierten zugänglich zu machen, stellen wir es jetzt erstmals auf unserer Website zur Verfügung."

1 Lee et al., Gastrointest Endosc. 2011 Nov; 74(5):1094-102.

2 Aslanian et al., Am J Gastroenterol. 2013 Feb; 108(2):166-72.

3 Rogart et al., Am J Gastroenterol. 2008 Nov; 103(11):2841-6.

4 Buchner et al., Gastrointest Endosc. 2011 Jun; 73(6):1223-31.

Die Videoaufzeichnung der Live-Koloskopie, die von Prof. Michael Wallace mit Unterstützung von GI Genius durchgeführt wurde, wurde auf Cosmo's Website veröffentlicht.

Zum Video in der Multimedia-Galerie auf der Website:

https://www.cosmopharma.com/news-and-media/multimedia-gallery (https://www.cosmopharma.com/news-and-media/multimedia-gallery)

Zum Video via youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=wXAtyXdaml0&t=16s (https://www.youtube.com/watch?v=wXAtyXdaml0&t=16s)

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com (http://www.cosmopharma.com)

Finanzkalender

Halbjahreszahlen 2019 2. August 2019

Kontakt:

John Manieri, Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

jmanieri@cosmopharma.com

Disclaimer

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

This communication is not an offer of securities of any issuer. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirement of the US Securities Act of 1933.

This press release constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities and it does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange or any similar document. The offer will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus to be published. An investment decision regarding the securities to be publicly offered should only be made on the basis of the securities prospectus.

This press release is made to and directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), and (iii) high net worth individuals, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this press release or any of its contents.

This press release does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.