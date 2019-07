In mittlerweile über 15 Jahren hat sich in der Filter- und Dichtungstechnik einiges getan. Folglich ist auch der Stand der Technik deutlich weiterentwickelt. Außerdem ist die TA Luft der Weg, auf dem EU-Recht auch in deutschen Gesetzen verankert wird. Gibt die EU-Kommission ein sogenanntes Merkblatt zur besten verfügbaren Technik (BVT) heraus, beispielsweise mit Grenzwerten für bestimmte Schadstoffe, muss dieses innerhalb von vier Jahren in der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten berücksichtigt sein. In Deutschland ist dafür das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) verantwortlich.

Dritter Anlauf

Mitte 2018 hat das BMU erneut mit einem Entwurf zur Überarbeitung der TA Luft angesetzt, nachdem schon 2016 und 2017 ähnliche Entwürfe an Kritik aus der Industrie gescheitert waren. Auch mit dem jüngsten Anlauf zeigten sich mehrere Industrieverbände unzufrieden. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Entwurfs veröffentlichten der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der Deutsche Bauernverband (DBV), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) gemeinsam eine entsprechende Mitteilung.

Die Verbände kritisieren zum Beispiel, dass die BVT-Schlussfolgerungen der EU strikter umgesetzt werden als nötig. Während die EU-Vorgaben einen Bereich für Grenzwerte festlegen und den einzelnen Staaten somit einen gewissen Spielraum lassen, gehe die Umsetzung des BMU darüber hinaus. Außerdem befürchten die Verbände Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen im europäischen Vergleich durch kompliziertere Genehmigungverfahren. Sie wünschen sich mehr Rechts- und Planungssicherheit.

Berechnung von Flanschdichtungen

Für Flanschdichtungen beispielsweise gibt die TA Luft vor, dass in Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...