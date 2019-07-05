BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 16,30 (15,90) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR OSRAM AUF 35 (28) EUR - 'HOLD'GOLDMAN NIMMT BASF MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 71 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 10,80 (10,10) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR TLG IMMOBILIEN AUF 31,50 (28,50) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 72 (78) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 55 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 70 (78) EUR - 'NEUTRAL' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 23 (24) CHF - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 105 (100,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 360 (380) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5670 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...