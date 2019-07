Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Belastet von einer weiterhin schwachen Nachfrage nach Speicherchips hat Samsung im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Zudem sorgten die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China für Gegenwind. Analysten hatten allerdings einen noch stärkeren Rückgang sowohl beim Umsatz als auch Gewinn erwartet.

Die Samsung Electronics Co rechnet in den drei Monaten per Ende Juni mit einem operativen Gewinn von 6,5 Billionen südkoreanischen Won oder umgerechnet rund 4,9 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal hatte Samsung noch 14,87 Billionen Won verdient. Den Umsatz sieht der südkoreanische Konzern 4,2 Prozent niedriger bei 56 Billionen Won.

Analysten hatten einen noch stärkeren Gewinnrückgang auf 6,01 Milliarden Won befürchtet. Beim Umsatz wurden im Konsens nur 54,6 Billionen Won erwartet.

Endgültige Zahlen will der weltgrößte Smartphone- und Chiphersteller in den nächsten Wochen vorlegen.

TAGESTHEMA II

Der US-Stellenmarkt dürfte im Juni zum alten Wachstumstrend zurückgekehrt sein. Mit einem Zuwachs von nur 75.000 Jobs hatte es im Mai eine herbe Enttäuschung gegeben. Ökonomen rechnen für Juni mit einem Zuwachs von 165.000 zusätzlichen Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 3,6 Prozent vorhergesagt und für die Stundenlöhne ein Plus von 0,3 Prozent. Das Arbeitsministerium gibt die Daten am Freitag um 14.30 Uhr (MESZ) bekannt.

Die Volkswirte der Commerzbank werteten die Mai-Daten als Ausreißer nach unten. Auch für die Experten der Deka-Bank waren die Mai-Zahlen ein Ausrutscher: "Wir erwarten daher eine gewisse Gegenbewegung nach oben." Ein erneut schwacher US-Arbeitsmarktbericht könnte aber das Zünglein an der Waage für eine Leitzinssenkung der Fed bereits im Juli sein. Bisher zeichne sich das aber nicht ab, erklären sie.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +165.000 gg Vm zuvor: +75.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,22% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.001,30 +0,03% Nikkei-225 21.708,87 +0,03% Hang-Seng-Index 28.823,93 +0,10% Kospi 2.109,77 +0,05% Shanghai-Composite 3.007,03 +0,06% S&P/ASX 200 6.768,20 +0,75%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die ostasiatischen Börsen treten am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Impulse von der Wall Street fehlen, denn die US-Börsen waren am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen. Überdies warten die Anleger den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juni ab, der später am Freitag veröffentlicht wird. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics fällt in Seoul um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnausblick für das laufende Quartal gegeben hat (siehe Tagesthema). Die Prognose liege zwar über den Erwartungen des Marktes, doch sei dies nur einem Sondereffekt zu verdanken, merken die Analysten von Meritz Securities an. Die Aktien des kleineren südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix verlieren nach einem kritischen Analystenkommentar 1,9 Prozent auf 68.900 Won. Daiwa hat das Kursziel für SK Hynix um 3,3 Prozent auf 89.000 Won gesenkt. Die Analysten erwarten, dass sich der Gewinnrückgang im dritten Quartal beschleunigen wird. LG Electronics büßen 4,3 Prozent ein. Das Unternehmen wird im späteren Tagesverlauf seinen Ausblick veröffentlichen. In Singapur steigen SIA Engineering um 3,3 Prozent. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" hochgestuft. In Hongkong werden die Aktien des Automobilherstellers Geely erneut von einer kritischen Daiwa-Studie belastet und verlieren weitere 4,9 Prozent. Die Analysten befürchten, dass Geely die eigenen Ertragsziele verfehlen wird.

US-NACHBÖRSE

4. Juli: Kein Handel wegen des Unabhängigkeitsfeiertags

Rückblick Mittwoch, 3. Juli:

Am Vorabend des Unabhängigkeitstags verlief der nachbörsliche Handel mit US-Aktien sehr ruhig, zumal der reguläre Handel drei Stunden früher als üblich geendet hatte. Vergleichsweise lebhafte Umsätze wurden in Zynga verzeichnet, die nachrichtenlos um 0,8 Prozent stiegen. Karyopharm Therapeutics setzten ihren Anstieg im nachbörslichen Handel fort und legten bei regen Umsätzen um weitere 5,2 Prozent zu. Im regulären Handel hatten die Titel gut 36 Prozent gewonnen, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA das Mittel Xpovio zur Behandlung des Multiplen Myeloms zugelassen hatte.

WALL STREET

4. Juli: Kein Handel wegen des Unabhängigkeitsfeiertags

Rückblick Mittwoch, 3. Juli:

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.966,00 0,67 179,32 15,60 S&P-500 2.995,82 0,77 22,81 19,51 Nasdaq-Comp. 8.170,23 0,75 61,14 23,13 Nasdaq-100 7.857,69 0,74 57,87 24,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 506 Mio 733 Mio Gewinner 2.100 1.619 Verlierer 792 1.354 Unverändert 131 89

Freundlich - Gestützt wurde der Markt von der Hoffnung auf weiter billiges Notenbankgeld, zusätzlich genährt von neuen, eher schwächeren Konjunkturdaten. Zur Zinsspekulation trug auch die Nominierung vermeintlich taubenhafter Geldpolitiker für vakante Gouverneursposten bei der US-Notenbank durch US-Präsident Donald Trump bei. Dow-Jones-Index und S&P-500 markieten neue Allzeithochs, die zudem auf den vorgezogenen Handelsschluss fielen. Dies werteten Händler als positives Signal. Erneut waren es vor allem die defensiven Sektoren, die voraus marschierten. Unter den Einzelwerten legten Symantec um 13,6 Prozent zu. Der Chiphersteller Broadcom will Berichten zufolge das Softwareunternehmen übernehmen. Broadcom verloren 3,5 Prozent. Tesla reagierten auf die vorgelegten Zweitquartalszahlen mit einem Anstieg um 4,6 Prozent. Diese waren besser ausgefallen als erwartet. Außerdem verkaufte Tesla eine Rekordzahl an Fahrzeugen.

US-ANLEIHEN (Mittwoch)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,76 0,4 1,75 55,5 5 Jahre 1,73 -0,8 1,74 -19,1 7 Jahre 1,83 -1,6 1,84 -42,0 10 Jahre 1,95 -2,4 1,97 -49,4 30 Jahre 2,47 -2,7 2,50 -59,2

Am US-Rentenmarkt stiegen die Kurse, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel im Gegenzug um 2,4 Basispunkte auf 1,95 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1281 -0,0% 1,1285 1,1280 -1,6% EUR/JPY 121,70 +0,0% 121,67 121,62 -3,2% EUR/GBP 0,8967 -0,1% 0,8973 0,8968 -0,4% GBP/USD 1,2580 +0,0% 1,2577 1,2579 -1,3% USD/JPY 107,89 +0,1% 107,82 107,82 -1,6% USD/KRW 1170,75 +0,2% 1168,34 1169,83 +5,1% USD/CNY 6,8764 +0,1% 6,8715 6,8739 -0,0% USD/CNH 6,8809 +0,1% 6,8746 6,8780 +0,2% USD/HKD 7,7898 +0,0% 7,7868 7,7853 -0,5% AUD/USD 0,7023 -0,0% 0,7024 0,7028 -0,3% NZD/USD 0,6679 -0,2% 0,6690 0,6697 -0,5% Bitcoin BTC/USD 11.157,25 -3,6% 11.571,75 11.774,75 +200,0%

Am Devisenmarkt gab es nur wenig Bewegung. Der Euro kam gegen den Dollar minimal zurück auf 1,2280 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,95 57,34 -0,9% -0,50 +19,4% Brent/ICE 63,41 63,30 +0,2% 0,11 +14,8%

Die Ölpreise kamen in einem dünnen Geschäft etwas zurück. Noch immer lasteten laut Händlern die Daten zu den US-Lagerbeständen vom Vortag, die nicht so deutlich zurückgegangen waren wie erwartet. Ein Barrel der Sorte WTI fiel um 0,7 Prozent auf 56,91 Dollar. Brent gab 0,4 Prozent nach auf 63,55 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.417,95 1.414,55 +0,2% +3,40 +10,6% Silber (Spot) 15,27 15,29 -0,1% -0,02 -1,4% Platin (Spot) 837,98 835,00 +0,4% +2,98 +5,2% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,4% -0,01 +1,1%

Für den Goldpreis ging es nach der jüngsten Rally leicht zurück. Der treibende Hauptfaktor Niedrigzinsen dürfte noch einige Zeit weiter wirken, was weitere Gewinne wahrscheinlich mache, hieß es. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.426 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ATOMSTREIT IRAN / USA

Die USA haben die Beschlagnahme eines Supertankers wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen an Syrien in Gibraltar begrüßt. Sicherheitsberater John Bolton schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter von "exzellenten Neuigkeiten". Die "Grace 1" habe entgegen geltender Sanktionen iranisches Öl nach Syrien bringen wollen. Teheran kritisierte die Aktion hingegen als "illegal".

POLITIK SUDAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 05, 2019 01:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.