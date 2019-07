Am Pike Place Market in Seattle eröffnete Starbucks 1971 eine Kaffeerösterei. 1985 entstand daraus das heute bekannte Unternehmen und spezialisierte sich auf den Verkauf von Kaffeeprodukten. Starbucks hat heute weltweit in über 70 Ländern mehr als 30000 konzerneigene oder lizenzierte Filialen.

Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet das Unternehmen dort auch Mischgetränke, Back- und Süßwaren, Snacks, Equipment zum Kaffeegenuss sowie eigene Merchandisingprodukte an. Starbucks scheint in aller Munde, sogar bei den Schauspielern der US-Serie Game of Thrones.

In Folge vier der achten und letzten Staffel tauchte er nach 14 Minuten auf, nachdem die Schlacht gegen den Nachtkönig gewonnen war: der Starbucks-Becher. Emilia Clarke, Darstellerin von Daenerys Targaryen, hatte sich einen Kräutertee bestellt, plauderte ihre Produktionsleiterin aus.

In diesem Jahr hob Starbucks nach einem gelungenen Jahresauftakt seine Jahresziele an. In den drei Monaten von Januar bis März ...

