Die vier Hot Topics der K 2019, Plastics for Sustainable Development & Circular Economy, Digitalisierung/Kunststoffindustrie 4.0, Systemintegration: Funktionalität durch Material, Prozess und Design und Nachwuchs für die Branche, wurden von den Wissenschaftlern und Experten des Innovationskreises der K 2019 definiert. Im K Portal werden diese Hot Topics nun auf eigenen Microsites vorgestellt, die bis zur Laufzeit kontinuierlich mit Videointerviews, Fachartikeln und News zum jeweiligen Themengebiet befüllt werden und somit einen idealen Einstieg für die Besucher ermöglichen. Interaktiver Hallenplan Der interaktive Gelände- und Hallenplan ist die perfekte Orientierungshilfe auf dem Messegelände. Per Touch kann der Nutzer in die einzelnen Hallen springen, mit stufenlosem Zoomen auf einzelne Stände gehen und dann alle Informationen des Ausstellers sowie die von ihm angebotenen Produkte sehen. Die neue Ausstellersuche durchsucht ebenfalls die gesamte Datenbank der K und zeigt den Treffer direkt im Plan an. My Organizer Mit der My Organizer Funktion kann sich jeder Besucher vorab und in wenigen Schritten die für ihn interessanten Aussteller zusammenstellen und so den eigenen Weg durch die Messehallen exakt vorbereiten. My Organizer kann nach dem Registrieren im Ticketshop mit persönlichem Login oder auch ohne Registrieren genutzt werden. Dieses Login ermöglicht das komfortable Nutzen auf unterschiedlichen Geräten (Smartphone, PC) über einen längeren Zeitraum hinweg. Einmal zusammengestellt, kann bei jedem Aufruf die Liste neu anpasst oder ergänzt werden. Neues Match-Making-Tool Internationales Networking ist ein wesentlicher Bestandteil der K in Düsseldorf. Doch wie finden Aussteller und Fachbesucher im digitalen Zeitalter am einfachsten zueinander? Das neue, intelligente Matchmaking-Tool liefert die ideale Plattform, um schnell und einfach neue Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Bereits jetzt können Fachbesucher und alle Aussteller der K 2019 nach den für sie interessanten und relevanten Kontakten und Produkten suchen. Sie bekommen direkt die passenden Gesprächspartner vorgeschlagen und haben die Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten und Termine für die Laufzeit zu vereinbaren. Der Zugang erfolgt über das Web-Portal unter https://www.k-online.de/matchmaker1 für Besucher oder unter https://www.k-online.com/matchmaking_exh_1 für Aussteller oder mit der Matchmaking-App der K für IOS und Android OS. Durch ein schnelles Matching von eingegebenen Interessen gibt es sofort Empfehlungen und personalisierte Vorschläge zur Kontaktaufnahme. Die K-App: Die ganze Welt der K zum Mitnehmen Mit der K-App sind alle wichtigen Informationen rund um die K auch mobil verfügbar und das auf Deutsch und Englisch: Von der Aussteller- und Produktsuche (auch offline), den Messe- und Ausstellernews, Specials, dem interaktiven Hallenplan, bis hin zu My Organizer und Matchmaking. Die App ist kostenfrei über den Apple AppStore und Google Play zu beziehen. Zusammen mit der Matchmaking-App die perfekte Messevorbereitung. K Themen-Newsletter Die Themen-Newsletter der K 2019 werden im Vorfeld der K Ausstellermeldungen und Produktneuheiten nach Themen beziehungsweise Anwendungsbereichen wie beispielsweise Medizintechnik, Fahrzeugbau und Verpackung sortieren und die Besucher spezifisch über das Angebot informieren. Die Themennewsletter können ab August über k-online.de abonniert werden. (sf)

