Aktien von Osram haben am Freitag im vorbörslichen Handel die Gewinne der beiden vergangenen Tage fortgesetzt. Auf Tradegate stieg der Kurs um 2,3 Prozent auf 33,25 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Allerdings handelten die Papiere damit immer noch unter dem Preis des Übernahmeangebots von 35 Euro, dessen Annahme Management und Aufsichtsrat des Lichtspezialisten den Aktionären am Vorabend empfohlen hatten.

"Eine Annahmeschwelle von 70 Prozent ist auf den ersten Blick hoch", sagte ein Händler. Nur rund zwei Drittel der Papiere befänden sich im Streubesitz, die restlichen Anteile lägen bei größeren Investoren wie der Allianz, Goldman Sachs, dem DWS und Blackrock. Die Mindestannahmeschwelle für die Offerte liegt bei 70 Prozent des Aktienkapitals.

Auch Analystin Charlotte Friedrichs von der Berenberg Bank verwies darauf, dass Osram mehrere größere Aktionäre habe. Diese könnten ihre Anteile den Investoren anbieten - oder eben auch nicht. Mit regulatorischen Hindernissen oder Bedenken aus Gründen der nationalen Sicherheit rechne sie nicht. Darauf lasse die erfolgreiche Übernahme des LED-Herstellers Lumileds durch den Finanzinvestor Apollo schließen./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000LED4000

AXC0046 2019-07-05/08:31