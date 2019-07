flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag nach einem recht ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag nach einem recht dünnen Handelstag mit einem mageren Zuwachs von 0,11 Prozent bei 12.629,90 Punkten aus dem Xetra-Handel. Dennoch konnte der DAX mit 12.656,05 Punkten ein neues Jahreshoch ausbilden. Die Tagesspanne von nur rund 40 Indexpunkten sprach aber Bände. Die US-Börsen blieben feiertagsbedingt durch den US-Nationalfeiertag "Independence Day" geschlossen und so fehlten dem deutschen Leitindex die sonst gewohnten Handelsimpulse von der Wall Street. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur 2,03 Mrd. Euro. Auch die umsatzstärksten europäischen Indizes konnten am Donnerstag mehrheitlich nur leicht zulegen. Nur die Kursparty an der Mailänder Börse setzte sich unentwegt fort. Der italienische Leitindex FTSE MIB stieg um 0,98 Prozent auf 22.120,70 Zähler. Mitte Oktober rentierten zehnjährige italienische Staatsanleihen (BTPs) noch mit 3,67 Prozent in der Spitze. Mittlerweise hat sich die Rendite auf rund 1,67 Prozent mehr als halbiert. Die Ankündigung der EZB für eine weiter expansive Geldpolitik bereit zu sein, wurde durch den Personalvorschlag von Frau Lagarde für das Amt der EZB-Präsidentin sogar noch unterstrichen und wurde jüngst an den europäischen Aktienmärkten mit Zukäufen begleitet. Ein weiterer triftiger Grund also, warum auch italienische Aktien eine Rallyebewegung hinlegten. An den Bondmärkten fielen die Renditen der Bundesanleihen indes weiter in den Keller. Mittlerweile rentieren sogar deutsche Staatsanleihen mit einer 20jährigen Laufzeit mit einer minimal negativen Verzinsung von 0,011 Prozent. Die zehnjährigen deutschen "Langläufer" rentierten mit einem Minus von 0,40 Prozent. Als besonders gesund könnte die aktuelle Neueinpreisung an den Aktien- und Anleihemärkten aber nicht mehr zu bezeichnen sein.

Am heutigen Freitag werden die um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Juni das Highlight des Handelstages sein. Bereits am Morgen wurde um 08:00 Uhr die deutsche Industrieproduktion für den Mai ausgewiesen. Wenig später um 08:45 Uhr wird die französische Handels- und Leistungsbilanz für den Mai erwartet. Von der Unternehmensseite werden keine relevanten Quartalsberichte zur Bewertung anstehen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen größtenteils noch keine klare Tendenz auf, lediglich der australische ASX200 konnte solide zulegen. Die US-Futures notierten allesamt im grünen Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.635 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag nur wenig verändert mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 12.629,90 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 02. Juli 2019 bei 12.484,26 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch und gleichzeitigem Jahreshoch vom 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.656/12.697/12.722/12.762/12.787/12.828/12.869/12.893 und 12.934 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 12.590/12.550/12.525/12.484/12.444/12.418/12.378 und 12.353 Punkten in Betracht.

