FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Vormittagsverlauf ein paar Punkte nach unten. Der Handel verläuft noch in sehr ruhigen Bahnen. Charttechnisch befindet er sich seit dem Sprung über die Marke bei 12.442 Punkten in einem Aufwärtstrend. Die intakte Aufwärtstrendlinie sehen die Charttechniker um Achim Matzke von der Commerzbank bei 12.410 Punkten. Das Momentum könnte allerdings in den kommenden tagen ein wenig nachlassen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 6,5 auf 12.624,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.631,5 und das Tagestief bei 12.602 Punkten. Umgesetzt wurden 2.465 Kontrakte.

July 05, 2019 02:34 ET (06:34 GMT)

