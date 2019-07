Zürich (awp) - Zum Wochenschluss dürfte der Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt eher verhalten ausfallen. Damit würde der Leitindex SMI an seine Vortagestendenz anknüpfen. Gründe sind vor allem fehlende US-Impulse und die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Investoren haben sich bereits in Asien eher vorsichtig positioniert ...

