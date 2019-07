Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro von 62 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehende Berichtssaison im Chemiesektor sollte mehr verfehlte Erwartungen als positive Überraschungen bringen sowie sinkende Marktschätzungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Covestro senkte der Experte seine Schätzungen, auch die Markterwartungen könnten vergleichsweise deutlich sinken. Allerdings sei dieses Rückschlagpotenzial bereits weitgehend in der niedrigen Bewertung eingepreist./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 21:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 00:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-07-05/09:04

ISIN: DE0006062144