Nach der Sendepause von etwa vier Wochen nach Ende der Lizenzversteigerungen beginnt sich die Situation zu klären. Die kleinen Bieter wie 1&1 Drillisch und die Mutter United Internet planen ausführliche Berechnungen für die nötigen Investitionen und werden diese an die Ergebnisse für die letzten schcs Monate anhängen. Damit gewinnt man voraussichtlich einen Überblick über die Kosten und die Laufzeit und vor allem über die Partner. Huawei gilt als sicherer Partner für den Aufbau der Netze und als Mitfinanzier mit einer längeren Laufzeit. Kombiniert wird über eine Zwischengesellschaft, in der diese Investitionen gebündelt sind und beide Partner (deutsch und chinesisch) gemeinsam beteiligt sind. In diesem Falle mieten die deutschen Adressen die Anlagen, um sie zu vermarkten. Das ergibt ineressante Perspektiven.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info