BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Albanien und Nordmazedonien Fortschritte in ihren Bemühungen um eine Annäherung an den EU-Binnenmarkt attestiert. Allerdings seien noch nicht alle nötigen Ziele erreicht, damit die beiden Länder für eine EU-Mitgliedschaft in Frage kommen, sagte Altmaier anlässlich der Westbalkankonferenz im Deutschlandfunk. Eine stärkere Bekämpfung der Korruption sei nötig.

Der Frage, ob die Europäische Union bereit sei, gegenwärtig neue Länder aufzunehmen, wich Altmaier aus. Es sei vorrangiges Ziel, die Stabilität in Europa voranzubringen und "anderen Ländern zu helfen, sich an die Standards unseres Binnenmarktes anzugleichen und dadurch auch Chancen für die deutsche und europäische Wirtschaft zu eröffnen", sagte Altmaier.

Mit Serbien, dem Kosovo und Nordmazedonien habe Deutschland den bilateralen Handel in den vergangenen Jahren verdoppelt. "Wir brauchen in allen Westbalkan-Ländern nicht nur Toleranz, wir brauchen sichere rechtsstaatliche Bedingungen, wir brauchen unabhängige Gerichte", so Altmaier. "Es muss die Korruption bekämpft werden. Darüber reden wir unter Freunden."

Zu den Westbalkan-Ländern gehören Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo. Die Regierungschefs kommen am Freitag zum Abschluss ihres Treffens in Posen, Polen zusammen. Das Format soll die Länder auf ihrem Weg in die EU unterstützen. Auch geht es in der Westbalkankonferenz um Versöhnung und eine Verbesserung der gutnachbarschaftlichen Beziehungen unter den Balkanstaaten. Viele Statten leider noch immer unter den Jugoslawienkriegen.

July 05, 2019

