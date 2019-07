Microsoft - Cloud Services als Wachstumsgarant

Nach wie vor kann sich der US-Amerikanische Tech Vorreiter Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) bei Anlegern und kritischen Analysten beweisen. Mit starken letzten Quartalszahlen, einem optimistischen Ausblick für das kommende zweite Halbjahr, sowie der Fokussierung auf klare neuartige Managementstrategien zeigt Microsoft viel Spielraum für Entwicklung.

Nur wenige Unternehmen haben die Jahrtausendwende und die Anfänge der Digitalisierung so geprägt wie Microsoft. Gegründet im Jahr 1975 durch Bill Gates und Paul Allen entwickelte sich Microsoft im Laufe der 90er Jahre mit Hilfe von Windows zum Marktführer grafischer Betriebssysteme als auch zum Marktführer von Büro-Softwarepaketen anhand der Office-Reihe. Seit jeher hat sich an der Marktvorherrschaft in den genannten Bereichen nichts geändert. Mit 135.000 weltweit tätigen Mitarbeitern konnte 2018 ein Umsatz in Höhe von USD 110,4 Mrd. erzielt werden, womit Microsoft das weltweit größte Software Unternehmen darstellt.

