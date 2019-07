Wer die Elektroinstallation in einem Haus oder in einer Wohnung verlegen oder erneuern lässt, dem begegnen nahezu mit Sicherheit Produkte und Lösungen der Marke Hager. Das Unternehmen, ein führender Hersteller für die Gebäudeautomatisierung und Elektroinstallationen mit Hauptsitz in Blieskastel, produziert mit seinen mehr als 11.000 Mitarbeitern weltweit an 28 Standorten in elf Ländern.

Dabei geht nichts in den Handel, ohne bis ins Detail auf seine Funktionalität geprüft zu sein. Für diese Tests werden erstklassige Prüfanlagen benötigt. In diesem Fall gilt: Wenn die Ansprüche hoch sind, ist es die beste Lösung, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Darum fertigt Hager die Maschinen und Anlagen für die Prüfung seiner Produkte selbst. Das Team, das diese Prüfmaschinen entwickelt und fertigt, hat seinen Sitz in der französischen Niederlassung in Obernai im Elsaß.

Bei der Frage nach dem optimalen Installationskonzept für die Automatisierung der Prüfanlagen besteht die Herausforderung für dieses Team darin, dass keine dieser Maschinen wie die andere ist. Immer wieder sind neue Aspekte zu berücksichtigen. Unterschiedliche Produkte müssen auf verschiedenste Qualitätsmerkmale und Funktionen überprüft werden. Von den weltweit verteilten Produktionsstätten, die diese Prüfanlagen brauchen, werden breit gefächerte technische Vorgaben gemacht. Nur wenige Bereiche der Installation können nach wiederkehrenden Mustern gestaltet werden. Nicht gerade einfacher wird die Aufgabe dadurch, dass die IO-Dichte stets sehr hoch ist, der Platz aber knapp.

Wichtig ist außerdem, dass die Maschinen in kurzer Zeit fertiggestellt werden müssen, denn die Nachfrage nach leistungsstarken und zuverlässigen Prüfanlagen innerhalb der Hager-Gruppe ist hoch, und die Zyklen für die Einführung von neuen Produkten sind eng getaktet und verbindlich. Für das Installationskonzept bedeutet das, dass es besonders flexibel sein muss - und darum entschieden ...

