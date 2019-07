Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Lufthansa nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das nur minimale Kapazitätswachstum und die hohen Ausgaben für neue Flugzeuge, welche die Margen verwässerten, mahnten ebenso zur Vorsicht wie die mittelfristig enttäuschenden Ziele für den Barmittelzufluss, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig sieht er die Fluggesellschaft aber weiterhin als strategischen Gewinner./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 22:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008232125