++ NFP-Bericht aus den USA könnte Zinssenkung im Juli bestätigen ++ Daten aus Kanada liegen in letzter Zeit über den Erwartungen, was wird das kanadische Pendant bringen? ++ Ivey-EMI aus Kanada ebenfalls interessant ++09:30 Uhr | Schweden | Industrieproduktion für Mai14:30 Uhr | USA | NFP-Bericht (Juni): Weltweit kann bei großen Zentralbanken in den letzten Wochen eine geldpolitische Wende beobachtet werden. Nach dem Versprechen, die monetären Bedingungen weiter zu verschärfen, ...

