Die Sommerferien beginnen: Für viele Familien ist der Urlaub ein Höhepunkt im Jahr. Doch Millionen müssen zuhause bleiben, weil das Geld nicht reicht.

Millionen Bundesbürger sind so arm, dass sie sich keine Urlaubsreise leisten können. Etwa jeder Siebte (14,5 Prozent) konnte im vergangenen Jahr nicht einmal eine Woche weg von zuhause bezahlen, wie aus Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervorgeht. Hoffnung macht, dass der Anteil in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist: 2013 waren es noch 22,4 Prozent, also mehr als jeder Fünfte. Zudem liegt Deutschland deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von geschätzten 27,2 Prozent.

Besonders Alleinerziehende sind betroffen. Für 31,1 Prozent von ihnen war in Deutschland im vergangenen Jahr keine Reise drin. Auch hier ...

