Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute steht der Arbeitsmarktbericht in den USA im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Dieser habe im Vormonat mit einem unterdurchschnittlichen Stellenaufbau enttäuscht. Die Vorgaben für den Juni seien gemischt. So hätten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche sinken können und sie lägen mit 221 Tsd. auf einem sehr niedrigen Niveau. Es gelte zu berücksichtigen, dass eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in der Regel zuerst in den Erstanträgen sichtbar werde. Dies sei nicht der Fall. Allerdings melde der ADP-Report einen Stellenaufbau in der Privatwirtschaft in Höhe von "nur" 102 Tsd. Die Beschäftigungskomponenten der ISM-Indices hätten sich unterschiedlich entwickelt, insgesamt lägen sie aber weit im Expansionsbereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...